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Разумков закрыл заседание при рассмотрении законопроекта об изменениях в закон о НКРЭКУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков завершил утреннее заседание парламента во время рассмотрения законопроекта №2490-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает корреспондент УНН.

"Утреннее заседание ВРУ объявляю закрытым. Продолжим работу завтра на утреннем заседании в 10:00", - сказал Разумков.

Добавим, проект Закона №2490-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг предполагает выполнение решения Конституционного Суда Украины о создании правовых оснований для функционирования Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" в частности, в части ее правового статуса и особенностей назначения и прекращения полномочий членов регулятора.

Так, согласно норм законопроекта, назначение членов конкурсной комиссии должно происходить по результатам открытого конкурса. Кроме того, запрещается незаконное вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических партий, общественных объединений, других физических или юридических лиц в деятельность конкурсной комиссии.

После определения кандидатов, комиссия предоставляет список в Кабмин. Члены регулятора назначаются на должности распоряжением Кабинета Министров Украины. Срок полномочий членов регулятора составляет шесть лет.

Кроме того, законопроектом предлагается определить НКРЭКУ, как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом Министров Украины.

"Ко второму чтению законодательно определены специальные особенности статуса регулятора, отнесено к полномочиям ВРУ ежегодное рассмотрение отчета о деятельности регулятора. То есть, мы усиливаем роль парламента", - сказал во время обсуждения законопроекта глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №2490-1 о приведении в соответствие с Конституцией Украины ЗУ "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и других законов. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата Украины.

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