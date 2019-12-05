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Парламентарі ухвалили за основу зміни до закону про НКРЕКП

Парламентарі ухвалили за основу зміни до закону про НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №2490-1 щодо приведення у відповідність до Конституції України ЗУ "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та інших законів. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №2490-1 про внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та інших законів (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України) передбачає виконання рішення Конституційного Суду України щодо створення правових підстав для функціонування Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Законопроектом передбачається внесення змін до вищезазначеного закону про НКРЕКП, зокрема, в частині її правового статусу та особливостей призначення та припинення повноважень членів Регулятора. Так, відповідно до норм законопроекту, призначення членів Конкурсної комісії має відбуватися за результатами відкритого конкурсу. Окрім того, забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.

Після визначення кандидатів, комісія надає список до Кабміну. Члени Регулятора призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України. Строк повноважень членів Регулятора становить шість років.

Окрім того, законопроектом пропонується визначити НКРЄКП, як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

Також парламентарі скоротили наполовину строки підготовки законкопроекту до другого читання.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

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