НКРЕКП попередньо схвалила сертифікацію оператора ГТС України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України". За відповідне рішення члени НКРЕКП проголосували сьогодні на засіданні, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні відбувається попередня сертифікація. На підставі схвалених Кабінетом міністрів та іншими відомствами, організаціями проектів договорів. Сьогодні комісія каже, що всі попередні документи схвалені у відповідності до закону і відповідають вимогам закону. Оператор буде незалежним, коли здійснить всі відповідні дії", - повідомила представник Комісії, представляючи це питання.
Після цього НКРЕКП схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".
До фінальної сертифікації оператор повинен підготувати низку документів, відповідно до законодавства України.
Нагадаємо, ТОВ “Оператор ГТС України” подало документи на сертифікацію 4 жовтня. Таким чином почався фінальний етап процесу відокремлення Оператора ГТС (анбандлінг), який з 1 січня має розпочати самостійну роботу.
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на фоні тристоронніх переговорів за участю Росії і Єврокомісії щодо нового контракту на транзит газу після 2019 року заявляв, що Україна повинна отримати повністю сертифікованого юридично коректно оформленого Оператора ГТС до кінця цього року.
Задля цього Оператор ГТС звернувся з проханням до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного співтовариства про проведення ними процесу сертифікації паралельно, задля досягнення результату до 1 січня.
Після цього ТОВ “Оператор ГТС України” подало пакет документів до НКРЕКП на отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу.