Україна не має трьох місяців на завершення анбандлінгу - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна має завершити процедуру анбандлінгу ГТС вчасно, до 31 грудня – іншого виходу немає. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент УНН.
"Що необхідно зробити для того, щоб завершити процедуру вчасно, до 31 числа (грудня – ред.)? Тут було слушне питання: чи можливо, чи не можливо. Відразу скажу важливу річ: для нас, як не тільки Нафтогазу, але і для всього ринку, нема іншого виходу. Якщо ми не зможемо завершити анбандлінг правильно і коректно, Україна буде звинувачена в тому, що в усіх потенційних проблемах наступної зими винні саме ви. Тому, коли хтось говорить про можливі терміни в 4 місяці, 3 місяці – у нас нема 3 місяців. Ми повинні отримати повністю сертифіковану юридично коректно оформленого оператора до кінця цього року", - сказав Коболєв.
З його слів, для цього потрібно провести сертифікацію компанії, яка до цього підготовлена, і папери на сертифікацію нещодавно були подані до регулятора.
"Друге – необхідно, щоб український парламент прийняв закони, які дозволять прийняти українську ГТС в нову компанію і юридично оформити цю передачу і право використовувати ці активи таким чином, який буде максимально відповідати українському законодавству", - додав глава НАК “Нафтогаз”.
Нагадаємо, міністр Оржель впевнений, що Україна вчасно виконає необхідне у рамках газових переговорів з РФ.
Як повідомляв УНН, оператор ГТС України подав документи на сертифікацію. З Енергетичним співтовариством погодили зміни до законодавства щодо анбандлінгу.