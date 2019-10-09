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Україна не має трьох місяців на завершення анбандлінгу - Коболєв

Київ • УНН

 • 8064 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна має завершити процедуру анбандлінгу ГТС вчасно, до 31 грудня – іншого виходу немає. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент УНН.

Україна не має трьох місяців на завершення анбандлінгу - Коболєв

"Що необхідно зробити для того, щоб завершити процедуру вчасно, до 31 числа (грудня – ред.)? Тут було слушне питання: чи можливо, чи не можливо. Відразу скажу важливу річ: для нас, як не тільки Нафтогазу, але і для всього ринку, нема іншого виходу. Якщо ми не зможемо завершити анбандлінг правильно і коректно, Україна буде звинувачена в тому, що в усіх потенційних проблемах наступної зими винні саме ви. Тому, коли хтось говорить про можливі терміни в 4 місяці, 3 місяці – у нас нема 3 місяців. Ми повинні отримати повністю сертифіковану юридично коректно оформленого оператора до кінця цього року", - сказав Коболєв.

З його слів, для цього потрібно провести сертифікацію компанії, яка до цього підготовлена, і папери на сертифікацію нещодавно були подані до регулятора.

"Друге – необхідно, щоб український парламент прийняв закони, які дозволять прийняти українську ГТС в нову компанію і юридично оформити цю передачу і право використовувати ці активи таким чином, який буде максимально відповідати українському законодавству", - додав глава НАК “Нафтогаз”.

Нагадаємо, міністр Оржель впевнений, що Україна вчасно виконає необхідне у рамках газових переговорів з РФ.

Як повідомляв УНН, оператор ГТС України подав документи на сертифікацію. З Енергетичним співтовариством погодили зміни до законодавства щодо анбандлінгу.

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