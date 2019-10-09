Оржель впевнений, що Україна вчасно виконає необхідне у рамках газових переговорів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна констатує підтвердження російською стороною готовності підписати два газові договори, якщо з української сторони все буде готово, і збирається підготувати усі необхідні зміни для цього, зокрема, щодо анбандлінгу оператора ГТС. Про це заявив міністр енергетики та охорони довкілля Олексій Оржель під час Українського газового форуму, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз активно працюємо з нашими європейськими партнерами. Є контакт з російською стороною, і після перших раундів консультацій по тристоронніх (газових переговорах з ЄС та Росією – ред.) ми прийшли до того, що дійсно, і російська сторона підтверджує, що, якщо з української сторони все буде готово, то вони підпишуть два необхідні договори", - відзначив він.
"Ми все робимо, і я практично на 100% впевнений, що з української сторони все буде готово, всі необхідні зміни, у нас відбудований процес із регулятором", - додав міністр.
При цьому Оржель зауважив, що українська сторона спеціально так намагається працювати в межах дорожньої карти і показувати ті речі, які виконує згідно з дорожньою картою.
"Дуже вдячний нардепам, які зареєстрували законопроект, необхідний для анбандлінгу", - вказав міністр.
Нагадаємо, голова Нафтогазу Коболєв раніше запевнив, що НАК робить усе можливе для вчасного анбандлінгу.
Раніше в НАК "Нафтогаз України" заявили, що під час чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської комісії про умови використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту представники російського ПАТ "Газпром" вперше припустили можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року.