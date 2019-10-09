Оржель уверен, что Украина вовремя выполнит необходимое в рамках газовых переговоров с РФ

"Мы сейчас активно работаем с нашими европейскими партнерами. Есть контакт с российской стороной, и после первых раундов консультаций по трехсторонним (газовым переговорам с ЕС и Россией - ред.) мы пришли к тому, что действительно, и российская сторона подтверждает, что, если с украинской стороны все будет готово, то они подпишут два необходимые договоры", - отметил он.

"Мы все делаем, и я практически на 100% уверен, что с украинской стороны все будет готово, все необходимые изменения, у нас отстроен процесс с регулятором", - добавил министр.

При этом Оржель заметил, что украинская сторона специально так пытается работать в рамках дорожной карты и показывать те вещи, которые выполняет согласно дорожной карте.

"Очень благодарен нардепам, которые зарегистрировали законопроект, необходимый для анбандлинга", - отметил министр.

Напомним, глава Нафтогаза Коболев ранее заверил, что НАК делает все возможное для своевременного анбандлинга.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что во время очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта представители российского ПАО "Газпром" впервые допустили возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года.