Коболєв запевнив, що Нафтогаз робить усе можливе для вчасного анбандлінгу

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 5366 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 12435 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 46150 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 40232 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 40459 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 251260 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 166957 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139521 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140694 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152424 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 49160 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 30390 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 47427 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 45499 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 17002 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 46176 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 251284 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 204187 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 321203 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 340504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 5480 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 47642 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 30603 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 66345 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 48539 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Коболєв запевнив, що Нафтогаз робить усе можливе для вчасного анбандлінгу

Київ • УНН

 • 13889 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. ТОВ "Оператор ГТС України" і група Нафтогаз роблять все можливе, щоб завершити анбандлінг вчасно та якісно. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.

Коболєв запевнив, що Нафтогаз робить усе можливе для вчасного анбандлінгу

"Цього тижня новий оператор ГТС України, ТОВ "ОГТСУ", подав заявку на сертифікацію до НКРЕКП. Це - один з фінальних кроків анбандлінгу, після сертифікації оператор буде повністю готовим до незалежної роботи", - відзначив він.

За словами Коболєва, подані регулятору документи "ОГТСУ" підготував в тісній співпраці з міжнародними експертами, вони повністю відповідають вимогам українського та європейського законодавства.

"Враховуючи стислі терміни, які залишаються до 1 січня 2020 року, коли має завершитися виділення незалежного оператора ГТС, Група Нафтогаз звернулася до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного товариства з проханням про паралельну сертифікацію. Зі свого боку як "ОГТСУ" так і група Нафтогаз роблять все можливе, щоб завершити анбандлінг вчасно та якісно", - додав голова Нафтогазу.

18 вересня уряд схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України".

У Єврокомісії позитивно оцінили анбандлінг-план України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08