Коболєв запевнив, що Нафтогаз робить усе можливе для вчасного анбандлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. ТОВ "Оператор ГТС України" і група Нафтогаз роблять все можливе, щоб завершити анбандлінг вчасно та якісно. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.
"Цього тижня новий оператор ГТС України, ТОВ "ОГТСУ", подав заявку на сертифікацію до НКРЕКП. Це - один з фінальних кроків анбандлінгу, після сертифікації оператор буде повністю готовим до незалежної роботи", - відзначив він.
За словами Коболєва, подані регулятору документи "ОГТСУ" підготував в тісній співпраці з міжнародними експертами, вони повністю відповідають вимогам українського та європейського законодавства.
"Враховуючи стислі терміни, які залишаються до 1 січня 2020 року, коли має завершитися виділення незалежного оператора ГТС, Група Нафтогаз звернулася до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного товариства з проханням про паралельну сертифікацію. Зі свого боку як "ОГТСУ" так і група Нафтогаз роблять все можливе, щоб завершити анбандлінг вчасно та якісно", - додав голова Нафтогазу.
18 вересня уряд схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України".
У Єврокомісії позитивно оцінили анбандлінг-план України.