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В Єврокомісії похвалили анбандлінг-план України

В Єврокомісії похвалили анбандлінг-план України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Європейській комісії вітають рішення уряду України щодо плану по анбандлінгу Газотранспортної системи України. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович під час пресконференції за підсумками тристоронніх переговорів з Україною і Росією, передає кореспондент УНН.

"Я дійсно хочу привітати пана Оржеля і український уряд щодо процесу анбандлінгу "Нафтогазу". Вчора вони прийняли дуже важливе рішення, дуже чітку дорожню карту, і ми побачили, що після багатьох місяців обговорень відбудеться анбандлінг Нафтогазу, і це відкриє шлях для нового оператора газотранспортної системи, який буде повністю сертифікований відповідно до законодавства ЄС", - заявив Марош Шефчович.

Він нагадав, що майбутній оператор ГТС буде новим партнером Газпрому в переговорах щодо контракту про транзит.

"Я також ціную той факт, що новий виконавчий директор компанії, яка зараз формується і яка буде сертифікована, найпізніше, в грудні, також був присутній і брав участь в переговорах", - додав віце-президент ЄК.

Як повідомляв УНН, 18 вересня Кабінет міністрів України схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України".

Українські Національні Новини

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