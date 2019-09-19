В Єврокомісії похвалили анбандлінг-план України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Європейській комісії вітають рішення уряду України щодо плану по анбандлінгу Газотранспортної системи України. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович під час пресконференції за підсумками тристоронніх переговорів з Україною і Росією, передає кореспондент УНН.
"Я дійсно хочу привітати пана Оржеля і український уряд щодо процесу анбандлінгу "Нафтогазу". Вчора вони прийняли дуже важливе рішення, дуже чітку дорожню карту, і ми побачили, що після багатьох місяців обговорень відбудеться анбандлінг Нафтогазу, і це відкриє шлях для нового оператора газотранспортної системи, який буде повністю сертифікований відповідно до законодавства ЄС", - заявив Марош Шефчович.
Він нагадав, що майбутній оператор ГТС буде новим партнером Газпрому в переговорах щодо контракту про транзит.
"Я також ціную той факт, що новий виконавчий директор компанії, яка зараз формується і яка буде сертифікована, найпізніше, в грудні, також був присутній і брав участь в переговорах", - додав віце-президент ЄК.
Як повідомляв УНН, 18 вересня Кабінет міністрів України схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України".