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Министр энергетики рассказал о новом плане анбандлинга Нафтогаза

Министр энергетики рассказал о новом плане анбандлинга Нафтогаза

Киев  •  УНН

 • 8891 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В новый план отделения газотранспортной системы Украины заложили четкие сроки и ответственность каждой из сторон. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Мы неоднократно заявляли, что мы хотим до конца года сформировать позицию, что у нас есть все элементы для того, чтобы подписать два договора - договор интерконнектора и договор транспортировки газа согласно европейским требованиям. С российской стороной, мы все знаем, что наш договор на транспортировку действует до конца года. Учитывая то, чтобы выйти с такой позицией, мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили ответственность каждой из сторон", - сказал министр.

Он напомнил, что в прошлые годы была ситуация, когда был определенный конфликт между НАК "Нафтогаз" и Кабмином относительно взгляда на эту модель.

"В течение двух последних недель мы активно работали. Мы сделать комплексное компромиссное решение. Более того, несмотря на то, что сегодня в команде и все вместе - Президент, Кабмин и ВР, - у нас есть все возможности обеспечить принятие этого решения, учитывая те короткие сроки, а именно до конца этого года принять все необходимые решения для обеспечения необходимого отделения оператора ГТС для того, чтобы он мог действительно независимо и прозрачно работать, как того требует европейское законодательство", - отметил Оржель.

Как сообщал УНН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз Украины".

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