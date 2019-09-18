Міністр енергетики розповів про новий план анбандлінгу Нафтогазу

"Ми неодноразово заявляли, що ми хочемо до кінця року сформувати позицію, що у нас є всі елементи для того, щоб підписати два договори – договір інтерконектора та договір транспортування газу згідно з європейськими вимогами. З російською стороною, ми всі знаємо, що наш договір на транспортування діє до кінця року. Зважаючи на те, щоб вийти з такою позицією, ми на сьогодні оновили план анбандлінгу, заклали чіткі строки, заклали відповідальність кожної з сторін", - сказав міністр.

Він нагадав, що в минулі роки була ситуація, коли був певний конфлікт між НАК "Нафтогаз" та Кабміном щодо погляду на цю модель.

"Протягом двох останніх тижнів ми активно працювали. Ми зробити комплексне компромісне рішення. Більше того, зважаючи на те, що на сьогодні в команді і всі разом - Президент, Кабмін і ВР, - у нас є всі можливості забезпечити прийняття цього рішення, зважаючи на ті короткі строки, а саме до кінця цього року, прийняти всі необхідні рішення для забезпечення необхідного відділення оператора ГТС для того, щоб він міг дійсно незалежно та прозоро працювати, як того вимагає європейське законодавство", - зауважив Оржель.

Як повідомляв УНН, 18 вересня Кабінет міністрів України схвалив анбандлінг-план для НАК “Нафтогаз України”.