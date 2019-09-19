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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 75769 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113488 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105272 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112042 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120480 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148721 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148999 просмотра

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В Еврокомиссии похвалили анбандлинг-план Украины

В Еврокомиссии похвалили анбандлинг-план Украины

Киев  •  УНН

 • 13240 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Европейской комиссии приветствуют решение правительства Украины относительно плана по анбандлингу Газотранспортной системы Украины. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович во время пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, передаёт корреспондент УНН.

“Я действительно хочу поздравить господина Оржеля и украинское правительство относительно процесса анбандлинга „Нафтогаза“. Вчера они приняли очень важное решение, очень четкую дорожную карту, и мы увидели, что после многих месяцев обсуждений состоится анбандлинг Нафтогаза, и это откроет путь для нового оператора газотранспортной системы, который будет полностью сертифицирован в соответствии с законодательством ЕС”, — заявил Шефчович.

Он напомнил, что будущий оператор ГТС будет новым партнером Газпрома в переговорах относительно контракта о транзите.

“Я также ценю тот факт, что новый исполнительный директор компании, которая сейчас формируется и которая будет сертифицирована, самое позднее, в декабре, также присутствовал и участвовал в переговорах”, — добавил вице-президент ЕК.

Как сообщал УНН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил анбандлинг-план для НАК “Нафтогаз Украины”.

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