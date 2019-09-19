В Еврокомиссии похвалили анбандлинг-план Украины

“Я действительно хочу поздравить господина Оржеля и украинское правительство относительно процесса анбандлинга „Нафтогаза“. Вчера они приняли очень важное решение, очень четкую дорожную карту, и мы увидели, что после многих месяцев обсуждений состоится анбандлинг Нафтогаза, и это откроет путь для нового оператора газотранспортной системы, который будет полностью сертифицирован в соответствии с законодательством ЕС”, — заявил Шефчович.

Он напомнил, что будущий оператор ГТС будет новым партнером Газпрома в переговорах относительно контракта о транзите.

“Я также ценю тот факт, что новый исполнительный директор компании, которая сейчас формируется и которая будет сертифицирована, самое позднее, в декабре, также присутствовал и участвовал в переговорах”, — добавил вице-президент ЕК.

Как сообщал УНН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил анбандлинг-план для НАК “Нафтогаз Украины”.