Коболев заверил, что Нафтогаз делает все возможное для своевременного анбандлинга
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. ООО "Оператор ГТС Украины" и группа Нафтогаз делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.
"На этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО "ОГТСУ", подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ. Это - один из финальных шагов анбандлинга, после сертификации оператор будет полностью готовым к независимой работе", - отметил он.
По словам Коболева, представленные регулятору документы "ОГТСУ" подготовил в тесном сотрудничестве с международными экспертами, они полностью соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства.
"Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться отделение независимого оператора ГТС, Группа Нафтогаз обратилась к НКРЭКУ и Секретариату Энергетического общества с просьбой о параллельной сертификации. Со своей стороны как "ОГТСУ" так и группа Нафтогаз делают все возможное для завершения анбандлинга вовремя и качественно", - добавил глава Нафтогаза.
18 сентября правительство одобрило анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз Украины".
В Еврокомиссии положительно оценили анбандлинг-план Украины.