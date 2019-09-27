Укртрансгаз розповів про відокремлення оператора ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. ПАТ "Укртрансгаз" розповів про відокремлення оператора ГТС України, вказавши, що урядом погоджено детальний план дій щодо цього і додавши, що після юридичного відокремлення ТОВ "Оператор ГТС України" керувати ним буде підпорядковане Міністерству фінансів ПАТ "Магістральні газопроводи України". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.
"Український уряд підтвердив ефективність підготовки до відокремлення Оператора ГТС України та остаточно затвердив формат роботи майбутнього Оператора – ISO модель (Independent System Operator)", - нагадали в УТГ.
Також у компанії зазначили, що погоджено детальний план дій, де серед головних кроків – проходження сертифікації Оператора, внесення необхідних законодавчих змін та завершення внутрішньої реорганізації.
"З 1 січня 2020 року відбудеться юридичне відокремлення ТОВ "Оператор ГТС України". У подальшому володіти та керувати ним буде ПАТ "Магістральні газопроводи України", підпорядковане Міністерству фінансів України", - повідомили в Укртрансгазі.
"Обрана модель забезпечує незалежність нового оператора ГТС від Групи Нафтогаз України, повне відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з його видобування та постачання", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, 18 вересня уряд схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України".
У Єврокомісії позитивно оцінили анбандлінг-план України.