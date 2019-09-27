Укртрансгаз рассказал об отделении оператора ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. ПАО "Укртрансгаз" рассказал об отделении оператора ГТС Украины, указав, что правительством согласован детальный план действий относительно этого, и добавив, что после юридического отделения ООО "Оператор ГТС Украины" управлять им будет подчиненное Министерству финансов ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
"Украинское правительство подтвердило эффективность подготовки к отделению Оператора ГТС Украины и окончательно утвердил формат работы будущего Оператора - ISO модель (Independent System Operator)", - напомнили в УТГ.
Также в компании отметили, что согласован детальный план действий, где среди главных шагов - прохождение сертификации Оператора, внесение необходимых законодательных изменений и завершение внутренней реорганизации.
"С 1 января 2020 года состоится юридическое отделение ООО "Оператор ГТС Украины". В дальнейшем владеть и управлять им будет ПАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненное Министерству финансов Украины", - сообщили в Укртрансгазе.
"Выбранная модель обеспечивает независимость нового оператора ГТС от Группы Нафтогаз Украины, полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по его добыче и поставке", - подытожили в компании.
Напомним, 18 сентября правительство одобрило анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз Украины".
В Еврокомиссии положительно оценили анбандлинг-план Украины.