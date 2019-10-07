З Енергетичним співтовариством погодили зміни до законодавства щодо анбандлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Оператор ГТС погодив з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС зміни до нормативно-правової бази для проведення анбандлінгу та надав їх відповідним державним органам для опрацювання. Про це УНН повідомили в пресслужбі ТОВ "Оператор ГТС України".
"Представники ТОВ "Оператор ГТС" та Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС досягли домовленості щодо змін до законодавства України, які є критично важливими для сертифікації ТОВ "ОГТСУ" та її успішного проходження як з боку НКРЕКП, так і з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС", - йдеться у повідомленні.
Напрацьовані Оператором ГТС зміни до законодавства, як вказано, розроблені на виконання вимог постанови Кабміну № 840 від 18 вересня 2019 року щодо відокремлення і незалежності Оператора ГТС (анбандлінгу).
Зазначається, що для успішного відокремлення незалежного Оператора ГТС та його подальшої сертифікації відповідно до вимог європейського законодавства необхідно внести зміни до деяких ЗУ... Зокрема до Господарського, Земельного та Податкового кодексів України, а також ЗУ "Про трубопровідний транспорт", "Про управління об’єктами державної власності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Кабінет міністрів", "Про публічні закупівлі" і "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".
"Для своєчасної сертифікації нового незалежного Оператора ГТС, всі зміни до законодавства мають бути опрацьовані та належним чином введені в дію до 1 листопада 2019 року. Адже саме з цієї дати, враховуючи обмежені терміни, має бути розпочатий процес юридичного оформлення передачі активів від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України", - додали у ТОВ.
Як повідомляється, усі напрацьовані зміни були направлені Оператором учасникам, задіяним в процесі підготовки внесення коректив до нормативно-правової бази.
Нагадаємо, Оператор ГТС України подав документи на сертифікацію.