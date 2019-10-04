Оператор ГТС України подав документи на сертифікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. ТОВ "Оператор ГТС України" подало документи на сертифікацію, тож почався фінальний етап процесу його відокремлення в окрему структуру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Укртрансгаз".
"ТОВ "Оператор ГТС України" сьогодні подало документи на сертифікацію. Почався фінальний етап процесу відокремлення Оператора ГТС, який з 1 січня розпочне самостійну роботу", - вказали у компанії.
Як зазначили в УТГ, часу зовсім обмаль, тож компанія звернулася з проханням до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного співтовариства про проведення ними процесу сертифікації паралельно, задля досягнення результату до 1 січня.
"Своєю чергою, команда співробітників Укртрансгазу та ТОВ "Оператор ГТС України" працюють в режимі 24/7, аби негайно відповідати на всі запити сертифікуючих сторін. Переконані, що увійдемо в 2020 рік з повністю відокремленим незалежним сертифікованим оператором ГТС", - додали у компанії.
Раніше Укртрансгаз розповів про відокремлення оператора ГТС.
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