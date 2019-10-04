Оператор ГТС Украины подал документы на сертификацию

"ООО "Оператор ГТС Украины" сегодня подало документы на сертификацию. Начался финальный этап процесса отделения Оператора ГТС, который с 1 января начнет самостоятельную работу", - указали в компании.

Как отметили в УТГ, времени совсем мало, поэтому компания обратилась с просьбой к НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества о проведении ими процесса сертификации параллельно, для достижения результата до 1 января.

"В свою очередь, команда сотрудников Укртрансгаза и ООО "Оператор ГТС Украины" работают в режиме 24/7, чтобы немедленно отвечать на все запросы сертифицирующих сторон. Уверены, что войдем в 2020 год с полностью отделенным независимым сертифицированным оператором ГТС", - добавили в компании.

Ранее Укртрансгаз рассказал об отделении оператора ГТС.

18 сентября правительство одобрило анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз Украины".

В Еврокомиссии положительно оценили анбандлинг-план Украины.