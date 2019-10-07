С Энергетическим сообществом согласовали изменения в законодательство по анбандлингу

"Представители ООО "Оператор ГТС" и Секретариата Энергетического сообщества ЕС достигли договоренности по изменениям в законодательство Украины, которые являются критически важными для сертификации ООО "ОГТСУ" и ее успешного прохождения как со стороны НКРЭКУ, так и со стороны Секретариата Энергетического сообщества ЕС", - говорится в сообщении.

Наработанные Оператором ГТС изменения в законодательство, как указано, разработаны во исполнение требований постановления Кабмина № 840 от 18 сентября 2019 года относительно отделения и независимости Оператора ГТС (анбандлингу).

Отмечается, что для успешного отделения независимого Оператора ГТС и его последующей сертификации в соответствии с требованиями европейского законодательства необходимо внести изменения в некоторые ЗУ... В частности в Хозяйственный, Земельный и Налоговый кодексы Украины, а также ЗУ "О трубопроводном транспорте", "Об управлении объектами государственной собственности", "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", "О Кабинете министров", "О публичных закупках" и "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

"Для своевременной сертификации нового независимого Оператора ГТС, все изменения в законодательство должны быть обработаны и надлежащим образом введены в действие до 1 ноября 2019 года. Ведь именно с этой даты, учитывая ограниченные сроки, должен быть начат процесс юридического оформления передачи активов от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины", - добавили в ООО.

Как сообщается, все наработанные изменения были направлены Оператором участникам, задействованным в процессе подготовки внесения корректив в нормативно-правовую базу.

Напомним, Оператор ГТС Украины подал документы на сертификацию.