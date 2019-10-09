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Украина не имеет трех месяцев для завершения анбандлинга - Коболев

Киев • УНН

 • 8064 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина должна завершить процедуру анбандлинга ГТС вовремя, до 31 декабря - другого выхода нет. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает корреспондент УНН.

Украина не имеет трех месяцев для завершения анбандлинга - Коболев

"Что необходимо сделать для того, чтобы завершить процедуру вовремя, до 31 числа (декабря - ред.)? Здесь был справедливый вопрос: возможно - не возможно. Сразу скажу важную вещь: для нас, как не только Нафтогаза, но и для всего рынка, нет другого выхода. Если мы не сможем завершить анбандлинг правильно и корректно, Украина будет обвинена в том, что во всех потенциальных проблемах следующей зимой виноваты именно вы. Поэтому, когда кто-то говорит о возможных сроках в 4 месяца, 3 месяца - у нас нет 3 месяцев. Мы должны получить полностью сертифицированную юридически коректно оформленного оператора до конца этого года", - сказал Коболев.

По его словам, для этого нужно провести сертификацию компании, которая для этого подготовлена, и бумаги на сертификацию недавно были представлены регулятору.

"Второе - необходимо, чтобы украинский парламент принял законы, которые позволят принять украинскую ГТС в новую компанию и юридически оформить эту передачу и право использовать эти активы таким образом, который будет максимально соответствовать украинскому законодательству", - добавил глава НАК "Нафтогаз".

Напомним, министр Оржель уверен, что Украина вовремя выполнит необходимое в рамках газовых переговоров с РФ.

Как сообщал УНН, оператор ГТС Украины подал документы на сертификацию. С Энергетическим сообществом согласовали изменения в законодательство относительно анбандлинга.

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