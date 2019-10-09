Украина не имеет трех месяцев для завершения анбандлинга - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина должна завершить процедуру анбандлинга ГТС вовремя, до 31 декабря - другого выхода нет. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает корреспондент УНН.
"Что необходимо сделать для того, чтобы завершить процедуру вовремя, до 31 числа (декабря - ред.)? Здесь был справедливый вопрос: возможно - не возможно. Сразу скажу важную вещь: для нас, как не только Нафтогаза, но и для всего рынка, нет другого выхода. Если мы не сможем завершить анбандлинг правильно и корректно, Украина будет обвинена в том, что во всех потенциальных проблемах следующей зимой виноваты именно вы. Поэтому, когда кто-то говорит о возможных сроках в 4 месяца, 3 месяца - у нас нет 3 месяцев. Мы должны получить полностью сертифицированную юридически коректно оформленного оператора до конца этого года", - сказал Коболев.
По его словам, для этого нужно провести сертификацию компании, которая для этого подготовлена, и бумаги на сертификацию недавно были представлены регулятору.
"Второе - необходимо, чтобы украинский парламент принял законы, которые позволят принять украинскую ГТС в новую компанию и юридически оформить эту передачу и право использовать эти активы таким образом, который будет максимально соответствовать украинскому законодательству", - добавил глава НАК "Нафтогаз".
Напомним, министр Оржель уверен, что Украина вовремя выполнит необходимое в рамках газовых переговоров с РФ.
Как сообщал УНН, оператор ГТС Украины подал документы на сертификацию. С Энергетическим сообществом согласовали изменения в законодательство относительно анбандлинга.