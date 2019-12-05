Парламентарии приняли за основу изменения в закон о НКРЭКУ

Проект Закона №2490-1 о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и других законов (относительно приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины) предусматривает выполнение решения Конституционного Суда Украины о создании правовых оснований для функционирования Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в вышеупомянутый закон о НКРЭКУ, в частности, в части ее правового статуса и особенностей назначения и прекращения полномочий членов регулятора. Так, согласно нормам законопроекта, назначение членов конкурсной комиссии должно происходить по результатам открытого конкурса. Кроме того, запрещается незаконное вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических партий, общественных объединений, других физических или юридических лиц в деятельность конкурсной комиссии.

После определения кандидатов, комиссия предоставляет список в Кабмин. Члены регулятора назначаются на должности распоряжением Кабинета Министров Украины. Срок полномочий членов регулятора составляет шесть лет.

Кроме того, законопроектом предлагается определить НКРЭКУ, как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом Министров Украины.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законкопроекта ко второму чтению.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".