Разумкова считает бюллетень неудобным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Бюллетень не такой удобный, как хотелось бы. Но глобально это не повлияет на избирательный процесс. Об этом заявил после голосования на избирательном участке глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Бюллетень достаточно большой. Я нет (не запутался - ред.). Но я думаю пожилым людям будет немного труднее, потому что небольшой шрифт. Хотя все политические силы рассказывали и наглядно рекламировали, где должна быть какая цифра, каждый кандидат за себя агитировал, но все же это, возможно, немножко не так удобно, как бы нам этого хотелось. Но я уверен, что глобально на ход избирательного процесса сегодня это не повлияет", - сказал Разумков.
Напомним, сегодня в Украине в 8:00 стартовали местные выборы, которые проводятся в условиях карантина.