Разумкова считает бюллетень неудобным

"Бюллетень достаточно большой. Я нет (не запутался - ред.). Но я думаю пожилым людям будет немного труднее, потому что небольшой шрифт. Хотя все политические силы рассказывали и наглядно рекламировали, где должна быть какая цифра, каждый кандидат за себя агитировал, но все же это, возможно, немножко не так удобно, как бы нам этого хотелось. Но я уверен, что глобально на ход избирательного процесса сегодня это не повлияет", - сказал Разумков.

Напомним, сегодня в Украине в 8:00 стартовали местные выборы, которые проводятся в условиях карантина.