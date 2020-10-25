Разумков вважає бюлетень незручним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Бюлетень не такий зручний, як би хотілося. Але глобально це не вплине на виборчий процес. Про це заявив після голосування на виборчій дільниці голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Бюлетень достатньо великий. Я ні (не заплутався – ред.). Але я думаю людям похилого віку буде трішки важче, тому що невеликий шрифт. Хоч всі політичні сили розповідали і наочно рекламували, де повинна бути яка цифра, кожен кандидат за себе агітував, але все ж таки це, можливо, трошки не так зручно, як би нам це хотілося. Але я впевнений, що глобально на перебіг виборчого процесу сьогодні це не вплине”, - сказав Разумков.
Нагадаємо, сьогодні в Україні о 8:00 стартували місцеві вибори, які проводяться в умовах карантину.