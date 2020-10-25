Разумков вважає бюлетень незручним

“Бюлетень достатньо великий. Я ні (не заплутався – ред.). Але я думаю людям похилого віку буде трішки важче, тому що невеликий шрифт. Хоч всі політичні сили розповідали і наочно рекламували, де повинна бути яка цифра, кожен кандидат за себе агітував, але все ж таки це, можливо, трошки не так зручно, як би нам це хотілося. Але я впевнений, що глобально на перебіг виборчого процесу сьогодні це не вплине”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні в Україні о 8:00 стартували місцеві вибори, які проводяться в умовах карантину.