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Разумков: в некоторой степени, я - уже Президент

Разумков: в некоторой степени, я - уже Президент

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью влиятельному немецкому изданию Die Welt рассказал о своих президентских амбмциях, передает УНН.

Так, на вопрос журналиста о том, может ли он представить себя в роли Президента Украины, Разумков отметил, что у него часто интересовались, не мечтает ли он о "высших должностях".

"Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Украина имеет большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях. На украинском моя должность - Глава парламента, на немецком - Президент парламента. Следовательно, по крайней мере в некоторой степени, я - уже президент", - отметил глава ВР.

Напомним, после того, как у Владимира Зеленского обнаружили коронавирусную болезнь, Разумков рассказал, готов ли выполнять обязанности Президента. Он отметил, что готов выполнять свои обязанности, как это предусматривает Конституция.

Позже COVID-19 обнаружили у самого Разумкова.

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