Разумков: у деякій мірі, я - уже Президент

Так, на питання журналіста про те, чи може він уявити себе в ролі Президента України, Разумков зазначив, що в нього часто цікавились, чи не мріє він про "вищі посади".

"Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Україна має великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитись на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях. Українською, моя посада - Голова парламенту, німецькою - Президент парламенту. Отже, принаймні в деякій мірі, я - вже президент", - зазначив голова ВР.

Нагадаємо, після того, як у Володимира Зеленського виявили коронавірусну хворобу, Разумков розповів, чи готовий виконувати обов'язки Президента. Він зазначив, що готовий виконувати свої обов'язки, як це передбачає Конституція.

Пізніше COVID-19 виявили у самого Разумкова.