COVID-19 у Зеленського: Разумков розповів, чи готовий виконувати обов'язки Президента

В контексті інфікування президента Володимира Зеленського на COVID-19, спікера Верховної Ради спитали, чи готовий він, вразі чого, взяти на себе обов’язки глави Держави.

“Станом на сьогодні Президент може виконувати свої функції. У президентів немає заступників. Я готовий працювати як голова Верховної Ради, як це передбачає Конституція. Ви ж знаєте, що я завжди готовий виконувати свої обов’язки, як це передбачає Конституція”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, що сьогодні у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Слідом за Зеленським на COVID-19 захворів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Пізніше в уряді повідомили про стан прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і коли він востаннє спілкувався з Зеленським.