Разумков рассказал, на сколько планируют уменьшить концентрацию земель в одни руки

"Вопрос концентрации земли в одних руках в одном предприятии - между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Точно не могу сказать, о какой цифре идет речь, дискуссии идут - около 50 тыс. гектар в одни руки. Это более чем в 4 раза уменьшение от той позиции, которая была предложена ранее", - отметил Разумков.

Напомним, народные депутаты Украину 13 ноября приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Позже председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил, что по состоянию на 3 декабря до комитет поступило более 4000 поправок к законопроектам, касающихся введения рынка земли в Украине.