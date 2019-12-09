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Разумков розповів, на скільки планують зменшити концентрацію земель в одні руки

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Верховній Раді України під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання нардепи планують внести правку щодо зменшення концентрації землі в одні руки - попередньо до 50 тис. гектарів. Про це заявив під час робочого візиту в Житомир голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі одного з місцевих каналів, передає УНН.

"Питання концентрації землі в одних руках в одному підприємстві – між першим і другим читанням ця цифра буде суттєво зменшена. Точно не можу сказати, про яку цифру йде мова, дискусії йдуть - близько 50 тисяч гектар в одні руки. Це більш ніж в 4 рази зменшення від тієї позиції, яка була запропонована раніше", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, народні депутати України 13 листопада ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Пізніше голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський зазначив, що станом на 3 грудня до комітету надійшло понад 4 тисячі правок до законопроектів, що стосуються запровадження ринку землі в Україні.

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