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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 13294 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 36579 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 64184 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103754 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109057 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122633 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 155324 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201964 просмотра

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Разумков рассказал, ждать ли вскоре отставки Шмыгаля

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В ближайшее время в Раде вряд ли будут рассматривать вопрос о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"В правительстве (кадровые изменения - ред.) теоретически - возможны. Разговоры идут давно. Говорят о тех или иных личностях ... ряд министров Кабинета министров Украины. Я понимаю ваш вопрос относительно премьер-министра. Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, таких инициатив я не видел", - сказал Разумков.

Он заявил, что относительно министров сегодня, ни постановлений Верховной Рады, ни представлений со стороны премьер-министра нету.

Напомним, ранее сегодня Разумков, комментируя вопрос о том, своевременна ли отставка Степанова, заявил что "сегодня оставить Министерство без руководителя - точно не вариант".

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