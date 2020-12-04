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Разумков розповів, чи чекати невдовзі відставки Шмигаля

Разумков розповів, чи чекати невдовзі відставки Шмигаля

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Найближчим часом у Раді навряд чи розглядатимуть питання щодо заміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу “НАШ”, передає УНН.

“В уряді (кадрові зміни – ред.) теоритично – можливі. Розмови йдуть давно. Говорять про тих чи інших особистостей, … низка міністрів Кабінету міністрів України. Я розумію ваше питання щодо прем’єр-міністра. Я не думаю, що найближчим часом питання по прем’єру буде підніматись, таких ініціатив я не бачив”, - сказав Разумков.

Він заявив, що щодо міністрів на сьогодні, ні постанов Верховної Ради, ні подання з боку прем’єр-міністра нема.

Нагадаємо, раніше сьогодні Разумков, коментуючи питання про те, чи доречною буде відставка Степанова, заявив що “сьогодні залишити Міністерство без очільника – точно не варіант”.

Українські Національні Новини

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