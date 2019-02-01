Вместе с украинскими военными на Донбасс возвращается цивилизация - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вместе с украинскими военными в населенные пункты на Донбассе возвращается цивилизация. Об этом в интервью "Голосу Украины" рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.
"Конечно, в таких населенных пунктах реакция людей бывает разной. Есть и радость, есть и опасения. Впрочем, мы очень быстро возвращаем доверие и уважение местного населения к себе, ведь вместе с украинскими военными сюда возвращается самое необходимое: пенсии, лекарства, электроснабжения, возвращается власть, возвращается цивилизация", - отметил Наев.
Генерал Наев добавил, что укрепив свои позиции вокруг населенного пункта, украинские войска не только улучшают свое тактическое положение, но и защищают местных жителей, поскольку боевые действия отодвигаются дальше от их домов.
Как сообщал УНН, жителям Донбасса необходимо 162 млн долларов помощи.