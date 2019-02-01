Разом з українськими військовими на Донбас повертається цивілізація – Наєв

"Звичайно, у таких населених пунктах реакція людей буває різною. Є і радість, є і побоювання. Втім, ми дуже швидко повертаємо довіру та повагу місцевого населення до себе, адже разом з українськими військовиками сюди повертається найнеобхідніше: пенсії, ліки, електропостачання, повертається влада, повертається цивілізація", - зазначив Наєв.

Генерал Наєв додав, що укріпивши свої позиції довкола населеного пункту, українські війська не тільки покращують своє тактичне положення, а й убезпечують місцевих жителів, оскільки бойові дії відсуваються далі від їхніх помешкань.

Як повідомляв УНН, жителям Донбасу необхідно 162 млн доларів допомоги.