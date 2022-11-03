Вместе с сапером Патроном: Федоров анонсировал сбор на второй Armtrac 400

Цитата

«Вместе с известнейшим сапером Патроном собираем на второй Armtrac 400. Это самая мощная и эффективная техника для разминирования», - написал Федоров.

Детали

По его словам, недавно ГСЧС уже получили первую такую ​​машину благодаря вкладам через UNITED24. Сейчас она работает в Харьковской области и ежедневно разминирует сотни оставленных россиянами боеприпасов. Но самое главное, что спасатели во время работы остаются в безопасности. Для них разминирование происходит дистанционно — на расстоянии 800 метров или в бронированной кабине.

«Поддержите сбор на лучшую технику для наших героев-спасателей на UNITED24. Или покупайте марку с Патроном — все средства от ее продажи идут на Armtrac 400», – отметил Федоров.

Дополнение

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился послать саперов в Украину для обучения украинских бойцов разминированию мин, установленных российскими войсками во время полномасштабного вторжения рф.