Вместе с сапером Патроном: Федоров анонсировал сбор на второй Armtrac 400
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вместе с собакой-сапером Патроном в Украине собирают на второй Armtrac 400 – самую мощную и эффективную технику для разминирования. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.
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«Вместе с известнейшим сапером Патроном собираем на второй Armtrac 400. Это самая мощная и эффективная техника для разминирования», - написал Федоров.
Детали
По его словам, недавно ГСЧС уже получили первую такую машину благодаря вкладам через UNITED24. Сейчас она работает в Харьковской области и ежедневно разминирует сотни оставленных россиянами боеприпасов. Но самое главное, что спасатели во время работы остаются в безопасности. Для них разминирование происходит дистанционно — на расстоянии 800 метров или в бронированной кабине.
«Поддержите сбор на лучшую технику для наших героев-спасателей на UNITED24. Или покупайте марку с Патроном — все средства от ее продажи идут на Armtrac 400», – отметил Федоров.
Дополнение
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился послать саперов в Украину для обучения украинских бойцов разминированию мин, установленных российскими войсками во время полномасштабного вторжения рф.