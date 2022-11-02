Сапери з Камбоджі навчатимуть українських колег розмінуванню територій - The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився надіслати саперів в Україну для навчання українських бійців розмінуванню мін, встановлених російськими військами під час повномасштабного вторгнення рф. Про це пише УНН з посиланням на The Washington Post.
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Хун Сеном,за підсумками якої Камбоджа у співпраці з Японією погодилася відправити своїх саперів для навчання українських військових.
Генеральний директор Камбоджійського центру протимінної діяльності Хенг Ратана повідомив, що після консультацій з японськими партнерами його агентство відправить першу команду в Україну на початку грудня, а другу - в першому кварталі наступного року.
Крім цього, Камбоджа приєдналася до резолюції ООН, яка засуджує повномасштабне вторгнення рф в Україну. Зеленський та Хун Сен домовилися призначити послів в країні один одного.
Додамо
Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася в 1998 році. Відтоді було знищено велику кількість мін та інших боєприпасів, що не вибухнули. Це значно зменшило кількість жертв.
Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття під егідою ООН працювали в Африці та на Близькому Сході.
Нагадаємо
Під час розмови Зеленський та прем’єр-міністр Камбоджі обговорили поставку продовольства України в держави Азії.