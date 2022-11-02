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Саперы из Камбоджи будут обучать украинских коллег разминированию территорий - The Washington Post

Киев • УНН

 • 215962 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился послать саперов в Украину для обучения украинских бойцов разминированию мин, установленных российскими войсками во время полномасштабного вторжения в рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Хун Сеном, по итогам которого Камбоджа в сотрудничестве с Японией согласилась отправить своих саперов для обучения украинских военных.

Генеральный директор Камбоджийского центра противоминной деятельности Хэнг Ратана сообщил, что после консультаций с японскими партнерами его агентство отправит первую команду в Украину в начале декабря, а вторую – в первом квартале следующего года.

Кроме этого, Камбоджа присоединилась к резолюции ООН, осуждающей полномасштабное вторжение россии в Украину. Зеленский и Хун Сен договорились назначить послов в стране друг друга.

Добавим

Камбоджа стала одной из самых заминированных стран в мире на протяжении почти трех десятилетий войны, закончившейся в 1998 году. С тех пор было уничтожено большое количество мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Это значительно снизило количество жертв.

Камбоджийские саперы стали одними из опытнейших в мире, и за последнее десятилетие под эгидой ООН работали в Африке и на Ближнем Востоке.

Напомним

Во время разговора Зеленский и прем’ер-министр Камбоджи обсудили поставку продовольствия Украины в государства Азии.

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