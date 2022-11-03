Разом з сапером Патроном: Федоров анонсував збір на другий Armtrac 400

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«Разом із найвідомішим сапером Патроном збираємо на другий Armtrac 400. Це найпотужніша і найефективніша техніка для розмінування», - написав Федоров.

За його словами, нещодавно ДСНС вже отримали першу таку машину завдяки внескам через UNITED24. Зараз вона працює на Харківщині та щодня розміновує сотні залишених росіянами боєприпасів. Але найголовніше, що рятувальники під час роботи залишаються в безпеці. Для них розмінування відбувається дистанційно — на відстані 800 метрів або у броньованій кабіні.

«Підтримайте збір на найкращу техніку для наших героїв-рятувальників на UNITED24. Або купуйте марку з Патроном — всі кошти від її продажу йдуть на Armtrac 400», - зазначив Федоров.

Доповнення

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився надіслати саперів в Україну для навчання українських бійців розмінуванню мін, встановлених російськими військами під час повномасштабного вторгнення рф.