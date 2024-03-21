Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов

На Харьковщине в Песочине правоохранители разоблачили коррупционную схему по выдаче удостоверений для трактористов. По данным следователей руководство центра подготовки кадров для аграрного сектора кроме официальной платы за обучение требовали у учащихся взятки за "успешный" зачет, и выдачу документа. Об этом рассказал Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Стать водителем сельхозтехники за деньги и фактически без обучения - такую схему поставили "на поток" в Песочине Харьковского района. ... На фото - подробная инструкция, как взять взятку. Такие бумажки изъяли во время обыска у руководства и работников учебного заведения. Там и конкретные суммы траншей, и весь механизм незаконной аферы. - прокомментировал найденное во время обысков Болвинов.

Детали

Сейчас фигурантами по делу по продаже удостоверений трактористов проходят руководители центра подготовки кадров для аграрного сектора.

Под подозрением директор учебного заведения - его суд уже отправил под стражу. Заместитель руководителя, методисты, заведующий по учебной работе, по данным следствия, также могут быть причастны к сделке.

Кроме того, правоохранители проверяют и вероятных получателей удостоверений за взятки.

По данным следователей взятки в этом заведении требовали со всех желающих научиться управлять сельхозтехникой и получить соответствующее удостоверение. Один из потерпевших рассказал правоохранителям, что кроме 1800 гривен официальных платежей, ему назвали сумму еще в 3000 гривен. Это должен был быть так называемый "взнос" за "успешный" зачет. Он также добавил, что ходить на занятия было необязательным, ведь документ выдавали за деньги, а не знания.

Болвинов также отметил, со ссылкой на свидетеля, что следующие категории удостоверений стоили в центре дороже - от пяти тысяч гривен.

Расследование этого дела продолжается. Правоохранители готовят новые подозрения остальным фигурантам.