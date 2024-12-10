Разговоры о получении приглашения в НАТО на данном этапе будут продолжаться со всеми членами Альянса - Жовква

Разговоры о получении уже на данном этапе приглашения Украины в НАТО будут продолжаться в дальнейшем и абсолютно со всеми партнерами, всеми 32 членами Альянса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква во время презентации результатов социологического опроса «Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества», передает корреспондент УНН.

"План победы" остается актуальным для Президента. Первым пунктом этого плана остается получение приглашения Украины в НАТО. Этот вопрос остается на повестке дня Президента, внешнеполитической службы Украины. Это действительно на сегодня лучшая, самая оптимальная гарантия безопасности которую Украина имеет за стратегическую цель. Поэтому разговоры с нашими партнерами о получении уже на нынешнем этапе приглашения в НАТО будут продолжаться и дальше и абсолютно со всеми партнерами, со всеми 32 членами Альянса