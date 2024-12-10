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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разговоры о получении приглашения в НАТО на данном этапе будут продолжаться со всеми членами Альянса - Жовква

Разговоры о получении приглашения в НАТО на данном этапе будут продолжаться со всеми членами Альянса - Жовква

Киев  •  УНН

 • 2302 просмотра

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Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил о продолжении диалога со всеми 32 членами НАТО по приглашению Украины. Позиция Германии и США определяющая, но членство невозможно до победы над агрессором.

Разговоры о получении уже на данном этапе приглашения Украины в НАТО будут продолжаться в дальнейшем и абсолютно со всеми партнерами, всеми 32 членами Альянса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква во время презентации результатов социологического опроса «Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества», передает корреспондент УНН.

"План победы" остается актуальным для Президента. Первым пунктом этого плана остается получение приглашения Украины в НАТО. Этот вопрос остается на повестке дня Президента, внешнеполитической службы Украины. Это действительно на сегодня лучшая, самая оптимальная гарантия безопасности которую Украина имеет за стратегическую цель. Поэтому разговоры с нашими партнерами о получении уже на нынешнем этапе приглашения в НАТО будут продолжаться и дальше и абсолютно со всеми партнерами, со всеми 32 членами Альянса

- сказал Жовква.

Он отметил, что позиция Германии определяющая.

«Поэтому продолжаем диалог с Германией. Президент вчера отмечал, что будет продолжаться соответствующий диалог с США. Но абсолютно понятно, что вопрос членства Украины в НАТО к сожалению на сегодня остается пока не достижимым. Имеется в виду пока продолжается российская агрессия, пока мы не победили. Поэтому на сегодня нам нужны соответствующие гарантии нашей безопасности до того, как мы вступим в НАТО», - заявил Жовква.

Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий1 дек. 2024, 15:46 • 34395 просмотров

Дополнение

9 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что собирается позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.

3 декабря в заявлении МИД говорилось, что учитывая опыт Будапештского меморандума, Украина не согласится ни на какие альтернативы полноправного членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Киев может подумать и поработать над позицией президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали безопасность, пока Украина не в НАТО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина