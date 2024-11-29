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Разгон митинга в Тбилиси: десятки задержанных и пострадавших

Киев  •  УНН

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В Тбилиси продолжаются столкновения между полицией и протестующими возле парламента, задержаны 43 человека. Президента Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к митингующим и призвала силовиков воздержаться от разгона.

Во время разгона протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси пострадали 32 силовика. МВД заявило о задержании 43 человек по административным статьям, а также о возбуждении уголовных дел по статьям "нападение на полицейского" и "повреждение или уничтожение имущества". Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Ситуация у здания парламента Грузии, где продолжается многотысячный антиправительственный митинг, обострилась. Столкновения продолжаются у входов в парламент со стороны улиц Братьев Зубалашвили и 9 апреля.

Полиция применила против демонстрантов спецсредства, в частности, водометные автомобили.

Ранее протестующие и полицейские бросали друг в друга бутылки, камни и другие предметы.

Сегодня к митингующим присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она поблагодарила полицейских за то, что они делают "все возможное". И призвала "остальные" подразделения МВД воздержаться от разгона митингующих.

""Выполняйте свои обязанности, воздержитесь от нападений на граждан. ничего такого не происходит - ни на Руставели, ни в других городах Грузии, чтобы это требовало вашей вовлеченности и разгона. Вся ответственность за это лежит на вас и ваших начальниках, которые должны об этом подумать",

- заявила Зурабишвили

По информации местных СМИ сейчас в Грузии повторяется сценарий прошлой ночью, но сегодня на проспекте Руставели гораздо больше людей.

Часть участников акции пытаются скрыться в Кашветской церкви.

Некоторые протестующие в качестве щитов используют мусорные баки, другие ложатся на землю, чтобы остановить продвижение спецтехники. На разных локациях что-то пылает.

Напомним

В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Протестующие перекрыли проспект Руставели, власти стягивают силовиков и водометы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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