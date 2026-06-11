Разбил скутер и врезался в ограждение - нетрезвого водителя задержали в Киеве

В Печерском районе Киева правоохранители задержали водителя, который в нетрезвом состоянии спровоцировал конфликт, разбил палкой фару на скутере, после чего попытался скрыться на автомобиле с места происшествия и въехал в ограждение. Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Киеве, передает УНН.

Детали

На спецлинию 112 поступило сообщение о ДТП в Печерском районе: нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт, разбил палкой фару на скутере заявителя, после чего попытался скрыться на автомобиле с места и въехал в ограждение. Вместе с очевидцами происшествия заявителю удалось предотвратить побег мужчины до приезда патрульных - говорится в сообщении.

Как заявили в полиции, прибыв на место, они обнаружили и задержали вероятного нарушителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Водитель прошел освидетельствование на Драгере, результат - 1,08 промилле.

На водителя составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП, протокол задержания и вызвали на место следователей для выяснения всех обстоятельств - добавили в полиции.

Напомним

В Киеве водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате столкновения последний выехал на обочину и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полиция задержала водителя ВАЗ, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, произошедшего вечером 10 июня в Печерском районе столицы, где погиб 49-летний пешеход.