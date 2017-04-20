Район Троещина с высоты птичьего полета - аэросъемка

Троещина или Выгуровщина-Троещина, как еще называют этот район, построенный на месте села Выгуровщина. С запада граничит с селом Троещина. На начале 1981 года было начато гидронамыв и сооружения первой очереди массива. Первым был построен 5-й микрорайон, первые дома заселены в июле 1983 года.

Одним из крупнейших парков района является Деснянский парк, проект которого был сформирован еще в 90-х годах, однако еще до середины 2000-х годов была распланирована и засажена деревьями лишь северная часть парка. В 2010 году по случаю 60-летия окончания Великой Отечественной войны установлен Обелиск Памяти и аллею Памяти по случаю чего осуществлена ​​реконструкция парка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве — аэросъемка.

Также в парке установлен “Пантеон памяти” погибшим при ликвидации Чернобыльской катастрофы. Пантеон изображено в виде ротонды: по периметру круга размещены 15 колонн, символизирующих бывшие республики Советского Союза, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Все остальные выдающиеся места Троещины вы можете увидеть в нашем видео аэросъемки.