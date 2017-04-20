Район Троєщина з висоти пташиного польоту – аерозйомка

Троещина або Вигурівщина-Троєщина, як ще називають цей район, побудований на місці села Вигурівщина. Із заходу межує з селом Троєщина. На початку 1981 року був розпочатий гідронамив та спорудження першої черги масиву. Першим було споруджено 5-й мікрорайон, перші будинки заселені в липні 1983 року.

Одним з найбільших парків району є Деснянський парк, проект якого був сформований ще у 90-х роках, однак ще до середини 2000-х років була розпланована та засаджена деревами лише північна частина парку. У 2010 році з нагоди 60-річчя закінчення німецько-радянської війни встановлено Обеліск Пам'яті та алею Пам'яті, з нагоди чого здійснено реконструкцію парку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Всеукраїнський фестиваль писанок у Києві - аерозйомка.

Також, в парку встановлений «Пантеон пам’яті» загиблим при ліквідації Чорнобильської катастрофи. Пантеон зображено у вигляді ротонди: по периметру кола розміщено 15 колон, що символізують колишні республіки Радянського Союзу, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.

Усі інші видатні місця Троєщини ви можете побачити в нашому відео аерозйомки.