Растет количество компаний, которые планируют прекратить маркетинг на X

Многие рекламодатели планируют резко сократить свои расходы на рекламу в X к 2025 году. Основное беспокойство связано с потенциальным вредом для бренда от экстремального контента в X.

Пишет УНН со ссылкой на Fast Company и Kantar.

Все больше рекламодателей планируют сократить расходы на X Илона Маска в следующем году, поскольку опасаются, что на платформе отсутствует «безопасность бренда». Отмечается, что некоторый контент может нанести вред имиджу брендов, - об этом говорится в отчете Kantar, компании, занимающейся маркетинговыми данными и аналитикой. В отчете говорится о том, что 26% маркетологов во всем мире планируют уменьшить свои расходы на рекламу в 2025 году.

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Общее доверие к Х-рекламе среди маркетологов упало с 22% до 12% с 2022 года. Аналогично, 15% маркетологов были благосклонны к X-рекламе в 2022 году по сравнению с 21%, которые сегодня относятся к ней негативно. Кантар отмечает, что это снижение восприятия предшествовало покупке Маском Twitter в 2022 году, хотя его контроль над платформой не улучшил ситуацию.

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