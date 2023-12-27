Расширяем дипломатическое присутствие в Африке: в Гане начало работу посольство Украины

В столице Ганы, Аккре, начало работу посольство Украины. До назначения посла учреждение в Гане будет функционировать на уровне временного поверенного. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого процитировало МИД, пишет УНН.

В прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке. Я рад сообщить, что первое из них уже начало работу в Гане. Далее будем открывать следующие. Это часть нашей стратегии развития отношений со странами Африки, украинско-африканского ренессанса, и противодействия российскому влиянию в мире. Расширение дипломатического присутствия также откроет новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан - отметил министр.

Детали

Как отмечается, что до назначения посла украинское посольство в Гане будет функционировать на уровне временного поверенного. Учреждение будет осуществлять весь спектр функций: развивать политические контакты, укреплять экономические связи, предоставлять консульские услуги для украинцев и ганийцев.

По словам Кулебы, следующими странами, в которых поднимут украинский флаг над новыми украинскими посольствами, станут Руанда, Мозамбик, Ботсвана. В целом Украина планирует открыть десять новых посольств в Африке.

Кулеба: Украина стремится восстановить отношения с Африкой, которые потеряла в конце 1990-х