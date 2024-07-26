На портале Дія расширены возможности подачи заявлений в международный Реестр убытков. Теперь это доступно и для владельцев поврежденного жилья без зарегистрированного права собственности и на оккупированных территориях.
Отныне расширен круг лиц, которые могут подать заявление в международный Реестр убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
Соответствующий сервис на портале Дія стал доступным и для владельцев поврежденного или уничтоженного жилья, у которых:
Напомним, чтобы подать заявление в международный Реестр убытков, необходимо:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія.
2. Заполнить заявление.
3. Подписать заявление электронной подписью и отправить.
Дополнение
С августа украинцы смогут подать заявление в Международный реестр убытков еще по 12-ти новым категориям. В частности, отправить заявление можно будет по гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры.