Отныне расширен круг лиц, которые могут подать заявление в международный Реестр убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Соответствующий сервис на портале Дія стал доступным и для владельцев поврежденного или уничтоженного жилья, у которых:

право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;

нет акта о поврежденном имуществе от местных властей и которые не подавались на программу еВідновлення;



жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.



Напомним, чтобы подать заявление в международный Реестр убытков, необходимо:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія.

2. Заполнить заявление.

3. Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Дополнение

С августа украинцы смогут подать заявление в Международный реестр убытков еще по 12-ти новым категориям. В частности, отправить заявление можно будет по гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры.