Распад коалиции в Канаде: НДП разрывает соглашение с Либеральной партией
Киев • УНН
Лидер Новой демократической партии Канады объявил о разрыве коалиционного соглашения с Либеральной партией. Это усложняет работу правительства Трюдо и повышает вероятность досрочных выборов.
В Канаде распалась парламентская коалиция Новой демократической и Либеральной партий, которая поддерживала работу возглавляемого Джастином Трюдо правительства. Об этом в видеообращении заявил глава Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх, передает CNN, передает УНН.
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«Сегодня я уведомил премьер-министра о расторжении Соглашения об обеспечении и доверии», - сказал Сингх.
По его словам, «Трюдо неоднократно доказал, что подчинится корпоративной жадности». «Либеральная партия разочаровала людей. Она не заслуживает еще одного шанса от канадцев», - подчеркнул политик.
Расторжение коалиционного соглашения не означает автоматического объявления досрочных выборов, однако теперь правительству, которое не имеет большинства в парламенте, придется собирать голоса за каждое голосование. Досрочные выборы будут объявлены в случае провала голосования за законопроекты, связанные с финансами, что теперь стало значительно более вероятным.
Плановые национальные парламентские выборы должны состояться в Канаде осенью следующего года.
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