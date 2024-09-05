Распад коалиции в Канаде: НДП разрывает соглашение с Либеральной партией

В Канаде распалась парламентская коалиция Новой демократической и Либеральной партий, которая поддерживала работу возглавляемого Джастином Трюдо правительства. Об этом в видеообращении заявил глава Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх, передает CNN, передает УНН.

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«Сегодня я уведомил премьер-министра о расторжении Соглашения об обеспечении и доверии», - сказал Сингх.

По его словам, «Трюдо неоднократно доказал, что подчинится корпоративной жадности». «Либеральная партия разочаровала людей. Она не заслуживает еще одного шанса от канадцев», - подчеркнул политик.

Расторжение коалиционного соглашения не означает автоматического объявления досрочных выборов, однако теперь правительству, которое не имеет большинства в парламенте, придется собирать голоса за каждое голосование. Досрочные выборы будут объявлены в случае провала голосования за законопроекты, связанные с финансами, что теперь стало значительно более вероятным.

Плановые национальные парламентские выборы должны состояться в Канаде осенью следующего года.

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