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Розпад коаліції в Канаді: НДП розриває угоду з Ліберальною партією

Київ • УНН

 • 35730 перегляди

Лідер Нової демократичної партії Канади оголосив про розрив коаліційної угоди з Ліберальною партією. Це ускладнює роботу уряду Трюдо та підвищує ймовірність дострокових виборів.

У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій, яка підтримувала роботу очолюваного Джастіном Трюдо уряду. Про це у відеозверненні заявив глава Нової демократичної партії Канади Джагміт Сінгх, передає CNN, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні я повідомив премʼєр-міністра про розірвання Угоди про забезпечення й довіру", - сказав Сінгх.

За його словами, "Трюдо неодноразово довів, що підкориться корпоративній жадібності". "Ліберальна партія розчарувала людей. Вона не заслуговує на ще один шанс від канадців", - наголосив політик.

Розірвання коаліційної угоди не означає автоматичного оголошення дострокових виборів, однак тепер уряду, який не має більшості у парламенті, доведеться збирати голоси за кожне голосування. Дострокові вибори будуть оголошені у разі провалу голосування за законопроєкти, повʼязані із фінансами, що тепер стало значно ймовірнішим.

Планові національні парламентські вибори мають відбутися у Канаді осінню наступного року.

Канада надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 5,7 млн дол, приділивши увагу дітям21.08.24, 16:46 • 24119 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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