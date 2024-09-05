Розпад коаліції в Канаді: НДП розриває угоду з Ліберальною партією
Київ • УНН
Лідер Нової демократичної партії Канади оголосив про розрив коаліційної угоди з Ліберальною партією. Це ускладнює роботу уряду Трюдо та підвищує ймовірність дострокових виборів.
У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій, яка підтримувала роботу очолюваного Джастіном Трюдо уряду. Про це у відеозверненні заявив глава Нової демократичної партії Канади Джагміт Сінгх, передає CNN, передає УНН.
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"Сьогодні я повідомив премʼєр-міністра про розірвання Угоди про забезпечення й довіру", - сказав Сінгх.
За його словами, "Трюдо неодноразово довів, що підкориться корпоративній жадібності". "Ліберальна партія розчарувала людей. Вона не заслуговує на ще один шанс від канадців", - наголосив політик.
Розірвання коаліційної угоди не означає автоматичного оголошення дострокових виборів, однак тепер уряду, який не має більшості у парламенті, доведеться збирати голоси за кожне голосування. Дострокові вибори будуть оголошені у разі провалу голосування за законопроєкти, повʼязані із фінансами, що тепер стало значно ймовірнішим.
Планові національні парламентські вибори мають відбутися у Канаді осінню наступного року.
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