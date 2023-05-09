Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские военные в очередной раз нанесли ракетный удар по Купянску, поврежден объект промышленносыти и жилые дома, есть раненые. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Только что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые.
По предварительной информации, пострадали 3 человека – 2 женщины и 1 мужчина", - написал Синегубов в Telegram.
Добавим
Как сообщил глава ОГА, один человек получил помощь на месте, 2 – госпитализированы.
На месте попадания работают все экстренные службы.
Напомним
Из-за массированного вражеского ракетного обстрела Харьковской области накануне вечером повреждена транспортная инфраструктура, дома. Также произошел пожар в лесополосе.