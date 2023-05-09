Харківщина зазнала масованого ракетного удару: пошкоджено транспортну інфраструктуру, будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Через масований ворожий ракетний обстріл Харківської області напередодні ввечері пошкоджено транспортну інфраструктуру, будинки. Також сталася пожежа в лісосмузі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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«Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. «Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі села Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці», - написав Синєгубов.
Деталі
За його словами, у селі Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.
«Окрім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок», - повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що у селі Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.
Доповнення
8 травня Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що всі ракети оминули місто, та прийшлися на передмістя.