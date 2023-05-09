Харьковская область подверглась массированному ракетному удару: повреждены транспортная инфраструктура, дома

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Из-за массированного вражеского ракетного обстрела Харьковской области накануне вечером повреждена транспортная инфраструктура, дома. Также произошел пожар в лесопосадке. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Вчера вечером враг нанес массированный ракетный удар по Харьковскому району области. «Прилеты» 6 ракет С-300 зафиксированы в районе села Новый Коротич. К счастью, все ракеты ударили в землю. Обошлось без пострадавших и разрушений. Еще 1 ракета С-300 попала в районе пгт Солоницевка Харьковского района. Повреждения получила транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке», - написал Синегубов.

Детали

По его словам, в селе Цаповка одна из ракет С-300 повредила частный жилой дом.

«Кроме того, в течение суток враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске Чугуевского района поврежден частный жилой дом», - сообщил Синегубов.

Он отметил, что в селе Фиголевка Купянского района повреждения получили 2 частных дома.

Дополнение

8 мая Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил, что все ракеты обошли город, и пришлись на пригород.

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