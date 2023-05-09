Рашисти завдали ракетного удару по Куп'янську: троє людей поранено

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські військові вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську, пошкоджено об'єкт промисловоситі та житлові будинки, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені.

За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік", - написав Синєгубов у Telegram.

Додамо

Як повідомив голова ОВА, одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані.

На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо

Через масований ворожий ракетний обстріл Харківської області напередодні ввечері пошкоджено транспортну інфраструктуру, будинки. Також сталася пожежа в лісосмузі.

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